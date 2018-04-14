بريطانيا: الهجمات العسكرية ضد سوريا لا تهدف للإطاحة بالنظام

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم السبت، إن العملية العسكرية الأخيرة في سوريا، رسالة واضحة ضد استخدام الأسلحة الكيماوية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي في حال استخدام الكيماوي في دمشق.



وأضافت "ماس": "قررنا ضرب القدرات الكيماوية للنظام في سوريا"، مؤكدة أن الهجمات لا تهدف للإطاحة بالنظام ولا تعد تدخلًا في الحرب الأهلية السورية.



وأوضحت أن روسيا عرقلت أي محاولة في مجلس الأمن لمحاسبة المسئولين عن هجمات الكيماوي، لافتة إلى أن النظام السوري لم يتخلص من ترسانته الكيماوية بالكامل.



وتأتي تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا، عقب قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، فجر اليوم السبت، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.



كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.