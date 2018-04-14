القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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اقتصاد
السبت 14/أبريل/2018 - 10:23 ص

أسعار الألومنيوم تقفز إلى أعلى مستوى منذ 6 سنوات

الألومنيوم
الألومنيوم
الدستور
dostor.org/2127920

قفزت أسعار الألومنيوم العالمية إلى أعلى مستوى خلال 6 سنوات، وسجّلت أكبر مكاسب أسبوعية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة روسال الروسية أكبر منتج للمعدن في العالم.

وتزاحم المتعاملون لتخزين الألومنيوم هذا الأسبوع بالنظر إلى مخاوف من أن إزالة إمدادات روسال من السوق ستؤدي إلى نقص في المعروض.

وسجّلت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن أعلى مستوى منذ مارس 2012 عند 2340 دولارا للطن، قبل أن تتراجع لتغلق منخفضة 1.7 % عند 2285 دولارا.

وعلى مدى الأسبوع سجل الألومنيوم قفزة بلغت 12 % في أكبر أسبوع من المكاسب منذ بدء تداول عقود المعدن ببورصة لندن في 1987.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى أغلقت عقود النحاس مرتفعة 0.1% إلى 6830 دولارا للطن وصعدت عقود الزنك 0.7% إلى 3117 دولارا للطن.

وأغلقت عقود الرصاص منخفضة 1.3 % إلى 2303 دولارات للطن بينما صعدت عقود النيكل 1.6 % إلى 13940 دولار للطن.

وارتفعت عقود القصدير 0.7 %إلى 21 ألف و50 دولارا للطن.

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