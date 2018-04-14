22 يونيو.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا بالمغرب

يحيي قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا جديدًا في المغرب، 22 يونيو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان «موازين».



ويقدم كاظم الساهر بحفله مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها: «قولي أحبك، هل عندك شك، ها حبيبي، أغازلك، لا تتنهد، صباحك سكر، كلك على بعضك، وكل ما تكبر تحلى».



يذكر أن كاظم الساهر شارك مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم إلى جانب تامر حسني ونانسي عجرم في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الصغيرة «ذا فويس كيدز»، الذي انتهى بفوز حمزة لبيض، أحد أعضاء فريقه.