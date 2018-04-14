بريطانيا توجه مطالبها إلى روسيا بعد قصف سوريا

طلب وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، من الرئاسة الروسية "الكرملين"، ممارسة نفوذه على بشار الأسد، لإنهاء الحرب الأهلية السورية، مشيرًا إلى أن العلاقات مع موسكو عند مستوى منخفض.



وقال "وليامسون" - في تصريحات لإذاعة "إل.بي.سي" - إن الضربات الصاروخية على سوريا، اليوم السبت، كان لها تأثيرًا كبيرًا على ما يمكن أن تفعله حكومة الأسد في المستقبل.



وتأتي تصريحات الوزير البريطاني، عقب قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، فجر اليوم السبت، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.



كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.