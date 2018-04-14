«دعم مصر»: مقار الائتلاف بالمحافظات لا علاقة لها بتحوله لحزب

قال النائب أحمد زيدان، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن المقار الموجودة بالمحافظات ليس لها علاقة بمسألة تحول الائتلاف لحزب.



وأشار إلى أنها مراكز تنمية مجتمع، توزع بطاقات تعارف على المواطنين، بهدف إشراكهم في الحياة السياسية، وأخذ رأيهم حول مشروعات القوانين التي تؤخذ داخل مجلس النواب، ومن ثم ينقل الائتلاف هذه الآراء داخل المجلس.



وأكد زيدان، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الهدف الأساسي للاستمارات هي التواصل المباشر مع المواطنين فقط.