القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

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06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

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04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
سياسي
السبت 14/أبريل/2018 - 10:08 ص

غدًا.. «اتصالات النواب» تحسم خلافات قانون «أوبر وكريم»

النواب
النواب
عائشة حسن
dostor.org/2127906

قال النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماع مشترك مع لجنة النقل والمواصلات، لحسم الخلافات النهائية على مشروع قانون النقل البري «أوبر وكريم»، غدًا الأحد، مشيرًا إلى أن اللجان المشتركة أنهت ما يقرب من 70% من الخلافات القائمة بين الشركتين والبرلمان.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المتبقي من القانون هو موافقة الأمن القومي على المادتين التاسعة والعاشرة، والتي تتيح للدولة الحق في عمل تلك الشركات داخل الأراضي المصرية حتى تستطيع مراقبتها ومحاسبتها إن لزم الأمر، والمادة الخاصة التي تلزم شركة أوبر بضرورة إعطاء الدولة بيانات العملاء، بحيث اعترضت الشركة على هذه المادة واعتبرتها كشف لأسرار العملاء، مشيرًا إلى أن موقف الشركة متناقض، معتبرًا ذلك عدم احترام للحكومة.

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