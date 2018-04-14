غدًا.. «اتصالات النواب» تحسم خلافات قانون «أوبر وكريم»

قال النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماع مشترك مع لجنة النقل والمواصلات، لحسم الخلافات النهائية على مشروع قانون النقل البري «أوبر وكريم»، غدًا الأحد، مشيرًا إلى أن اللجان المشتركة أنهت ما يقرب من 70% من الخلافات القائمة بين الشركتين والبرلمان.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المتبقي من القانون هو موافقة الأمن القومي على المادتين التاسعة والعاشرة، والتي تتيح للدولة الحق في عمل تلك الشركات داخل الأراضي المصرية حتى تستطيع مراقبتها ومحاسبتها إن لزم الأمر، والمادة الخاصة التي تلزم شركة أوبر بضرورة إعطاء الدولة بيانات العملاء، بحيث اعترضت الشركة على هذه المادة واعتبرتها كشف لأسرار العملاء، مشيرًا إلى أن موقف الشركة متناقض، معتبرًا ذلك عدم احترام للحكومة.