القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 10:08 ص

إعدام 828 كيلو جبن مجهولة المصدر في مدينة نصر

جبن مجهولة المصدر
جبن مجهولة المصدر
dostor.org/2127905

أمرت نيابة مدينة نصر، بإعدام كمية من الجبن مجهولة المصدر تم ضبطها داخل مخزن بمدينة نصر.

كشفت التحقيقات أن معلومات وردت لإدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة بأن "ر ع"، مسئول عن مخزن لتصنيع وتجهيز الألبان ومشتقاتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، يدير المصنع بدون ترخيص، ويصنع مشتقات الألبان باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبدون بيانات تفيد الصلاحية والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بجمع المعلومات، تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المخزن على 828 كيلو جبن، 400 كيلو زبدة، 120 كيلو عسل نحل، 700 عبوة فارغة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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