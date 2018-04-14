غدًا.. انطلاق المؤتمر العربي للغذاء والدواء من شرم الشيخ

تنطلق أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية "المستقبل يبدأ الآن" بمدينة شرم الشيخ والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 – 17 أبريل 2018 تحت رعاية رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل.



يفتتح المؤتمر الدكتور عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان المصري والدكتور هشام الجعضي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رئيس المؤتمر، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول التعاون بحضور معالي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، والدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي الأسبق، والدكتور علي الحياصات وزير الصحة الأردني الأسبق، والدكتور هايل عبيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بوزارة الصحة الأردنية، والدكتور أمين حسين الأميري-وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة الإماراتية، ودكتور عيسي محمد العمياني -وكيل وزارة الصحة في ليبيا، ودكتور بنياد شريف وطفي-مدير عام الوكالة الوطنية للمنتجات الدوائية في وزارة الصحة الجزائرية، ودكتور عمر بوعزة رئيس هيئة رقابة الدواء والمنتجات الطبية في وزارة الصحة المغربية، وممثلي وزارات الصحة في السعودية، والامارات، ومصر، وسلطنة عمان، والمغرب، والجزائر، والأردن، الكويت، واليمن، والسودان، والعراق، وليبيا، وتونس، والبحرين، وفلسطين، لبنان، موريتانيا بالإضافة إلى 13 دولة أجنبية ايطاليا الهند أمريكا المملكة المتحدة فرنسا هولندا أيرلندا كندا ماليزيا ألمانيا استراليا سنغافورة بلجيكا.



يهدف المؤتمر إلى بيان أهمية الحوكمه الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية وحماية المستهلك العربي من خلال أطر تشريعية ونظم رقابية تضمن سلامة الغذاء وسلامة الدواء.



تشمل جلسات المؤتمر نظم سلامة الغذاء في سلاسل التداول، ودور المنظمات الغذائية العالمية في حوكمة إنتاج وتصنيع الأغذية، والتجارب الناجحة للدول العربية في القطاعات الثلاث، وتطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والاتجاهات الحديثة في تقييم سلامة الغذاء ومكافحة الغش، والجهود العربية لمواكبة الأنظمة العالمية في مجال سلامة الغذاء، والحوكمة وتنظيمات الدوائية، وتوطين صناعة الدواء، والأمن الدوائي العربي، الدراسات الإكلينيكية والإتاحة والتوافر، واليقظة والتتبع الدوائي ومكافحة الغش، والحوكمة في تنظيمات الأجهزة الطبية، عناصر تنظيمات الرقابة في الأجهزة الطبية،كما تشمل أعمال المؤتمر لقاءات بين ممثلي الشركات المصنعة والمنتجة والحكومات (B2G).