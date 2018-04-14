القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
فن
السبت 14/أبريل/2018 - 10:05 ص

غدًا.. «صوت العرب» تقدم تغطية خاصة لأحداث القمة

القمة العربية
القمة العربية
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2127903

تقدم شبكة صوت العرب، تغطية خاصة لأحداث القمة العربية، التى ستعقد بالدمام، غدًا الأحد، حيث ستقوم إذاعة صوت العرب بتنفيذ بث مشترك من إذاعة الرياض السعودية بعنوان «جسور المحبة حول القمة وفعالياتها»، كما ستقدم غدًا فترة مفتوحة حول تواريخ القمم العربية وأهم الملفات المطروحة على جدول أعمال هذه القمة.

وستشارك إذاعتي صوت العرب والبرنامج العام في نقل افتتاح القمة وكلمات القادة العرب من الملوك والرؤساء والأمراء، وسيتم على مدار اليوم مناقشة مجموعة من الملفات ملف القضيتين الفلسطينية والسورية والملف الاقتصادي، إضافة إلى نقل الجلسة الختامية على الهواء.

كما تناقش الفترة المفتوحة بالعربى، وستذاع الإثنين، نتائج القمة وردود الأفعال على توصياتها وقراراتها.

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