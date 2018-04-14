غدًا.. «صوت العرب» تقدم تغطية خاصة لأحداث القمة

تقدم شبكة صوت العرب، تغطية خاصة لأحداث القمة العربية، التى ستعقد بالدمام، غدًا الأحد، حيث ستقوم إذاعة صوت العرب بتنفيذ بث مشترك من إذاعة الرياض السعودية بعنوان «جسور المحبة حول القمة وفعالياتها»، كما ستقدم غدًا فترة مفتوحة حول تواريخ القمم العربية وأهم الملفات المطروحة على جدول أعمال هذه القمة.



وستشارك إذاعتي صوت العرب والبرنامج العام في نقل افتتاح القمة وكلمات القادة العرب من الملوك والرؤساء والأمراء، وسيتم على مدار اليوم مناقشة مجموعة من الملفات ملف القضيتين الفلسطينية والسورية والملف الاقتصادي، إضافة إلى نقل الجلسة الختامية على الهواء.



كما تناقش الفترة المفتوحة بالعربى، وستذاع الإثنين، نتائج القمة وردود الأفعال على توصياتها وقراراتها.