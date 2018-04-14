رئيس المجلس الأوروبي يعلن دعمه للضربات العسكرية في سوريا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الضربات العسكرية في سوريا أوضحت أنه لا يمكن للمأساة الإنسانية أن تستمر، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي سيقف مع حلفائه إلى جانب العدالة".



ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، البدء في توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا بزعم قيام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

