غرفة شركات السياحة تحذر من «سماسرة الحج»

حذرت غرفة شركات السياحة، المواطنين من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات حتى لا تضيع فرصة المواطن في الفوز بتأشيرة حج هذا العام.



وقال ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة، إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوموا بها شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تتراوح فى بعض الأحيان من خمسة آلاف إالى عشرة آلاف جنيه عن كل جواز سفر.



وأشار إلى أن تكدس الجوازات لدى السماسرة بحثا عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصول هذه الجوازات إلى الشركات فى وقت مناسب، وبالتالي يصعب إدراج بيانات الراغبين فى أداء الفريضة على الموقع الالكتروني الخاص بمنظومة الحج والمحدد له 28 أبريل الجاري كأخر موعد.



وأضاف تركى فى تصريحات صحفية أن أي مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحي المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذى وقع فريسة فى شباك السمسار.



وأوضح أنه فى حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة ويضطر المواطن فى غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة تقديم إكرامية أخرى للسمسار، الأمر الذى يسيء فى النهاية إلى منظومة الحج السياحي التى هى بريئة تماما من هذه التصرفات غير الأخلاقية التى يتسبب فيها كثير من المواطنين لعدم معرفتهم بالإجراءات التى تعتمد على التعامل مباشرة مع موظفي شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة.



وتابع بعد الفوز يقوم المواطن بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنا كافة تفاصيل رحلة الحج ابتداء من استلام جواز السفر وحتى عودة الحاج سالما إلى أرض الوطن والخدمات التى يتضمنها برنامج الحج الذي اختاره الحاج سواء فى مستوى البرى والاقتصادي أو الأربع والخمس نجوم بالإضافة إلى السعر الخاص بكل برنامج.



وأشار إلى أن ظاهر عمل السماسرة فى مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانوني خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التى تعهدت بإصدارها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، موضحا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أو المواطن ويصبح السمسار فى النهاية هو المتحكم فى السوق.