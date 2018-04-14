«البنا» يؤجل اجتماعات مجلس إدارة التعاوني الزراعي للمرة الثانية

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تأجيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، المقرر له اليوم السبت وحتى 21 إبريل، للأسبوع الثالث على التوالي بعد انتخابه لـ"هيئة المكتب".



وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن الاتحاد بما يضمه من 7 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية في خدمة الفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين.



يذكر أن الاجتماع تم تأجيله من السبت الماضي إلى اليوم 14 أبريل، ثم إلى 21 أبريل.