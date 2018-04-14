الشيخ الشعراوي: شُغِلت عن الشعر بالقرآن

تحل غدًا ذكرى ميلاد الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووفقًا لما رواه الكاتب الصحفي والمؤرخ الأدبي إبراهيم عبد العزيز في كتابه عن طه حسين الذي لا يزال تحت الطبع، حيث قال: «حين سألت إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي- رحمه الله- ذات مرة: أين هو من الشعر؟، أجابني: شُغِلت عن الشعر بالقرآن، وقديمًا قال الشاعر: اكتفيت بالبقرة وآل عمران، لأن الذي يقرض الشعر ويستمع له يفتنه جمال الأداء، ولكن حين تشغل بالقرآن ترى جمالًا أعلى، ولكننا نستعين بالشعر في شرح القرآن».



وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «ولعل من أشهر القصائد التي كتبها وأنشدها الشيخ الشعراوي هي تلك القصيدة التي حيا بها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين حين زار المملكة العربية السعودية كرئيس للجنة الثقافية بجامعة الدول العربية».



وتابع: «ومن الغريب أن بعض المثقفين ما زالوا يأخذون على طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي، الذي تجاوزه بكتاباته الإسلامية الشهيرة، وقد كان الشعراوي أكثر وعيًا من هؤلاء وأولئك».



واستطرد: « الشعراوي قال إن آفة أصحاب الفكر أنهم يسجلون كل خاطر لهم، والناس لا ينظرون للمناسبات والأوقات التي قيلت فيها هذه الخواطر والأفكار، ويغفلون عما انتهت إليه الخواطر والأفكار في النهاية، لذلك – كما يضيف الشيخ الشعراوي – فعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وغيره انتهى بهم العلم إلى الهُدى واليقين، ولهذا يجب ألا نحاسبهم ونؤاخذهم على أوليات خواطرهم، لأنهم بعد ذلك ثبت إيمانهم وكتبوا في الإسلام وعنه كأفضل ما يكون».