ضبط 7 بحوزتهم أسلحة نارية و3 تجار مخدرات فى الفيوم
شنت إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء حسام فوزي مدير المباحث وتحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير الأمن، حملة مكبرة استهدفت تطهير مراكز سنورس وطامية من البؤر الإجرامية.
أسفرت جهود الحملة التي شارك فيها ضباط وحدات المباحث وإدارة البحث الجنائي بمختلف أقسامه عن ضبط 7 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر وضبط ثلاثة من تجار المخدرات وبحوزتهم كميات مختلفة من الحشيش والترامادول والبانجو.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.