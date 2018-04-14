ضبط 7 بحوزتهم أسلحة نارية و3 تجار مخدرات فى الفيوم

بالصور.. مجد القاسم يحيي حفلًا في مصر الجديدة

أحيا النجم السوري مجد القاسم، حفلًا فنيًا خاصًا بإحدى الكافيهات في مصر الجديدة، بحضور عدد من جمهوره ومحبيه، وبحضور رجل الأعمال محمد البستاني. بدأ «مجد» حفلته بالرقص والغناء على الدبكة السورية، ثم قدم ...