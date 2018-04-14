القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
الثقافة
السبت 14/أبريل/2018 - 09:56 ص

اليوم.. معرضان فنيان بجاليري المشربية

اليوم.. معرضان فنيان
خلف جابر
dostor.org/2127889

يفتتح جاليري المشربية بالمهندسية، في السابعة مساء اليوم السبت، معرضين فنيين، لكل من المثال صلاح عبد الرحمن والفنان التشكيلي عبد الخالق حسين، ويستمر المعرض حتى يوم 24 أبريل الجاري.

ويُعد صلاح عبد الرحمن، أحد الفنانين القلائل الذين استلهموا العناصر الإسلامية في إنتاج أعمال نحتية، تعتمد على التأمل في المفردات الجمالية للزخارف الإسلامية، واستنباط أفكار جريئة.

بينما الفنان عبدالخالق حسين، استطاع استنباط القيم الجمالية في المخطوطات الإسلامية المصورة من خلال رؤية جديدة للتصميم في المعالجات الجدارية المعاصرة يمكنها أن تثري أساليب التعليم الأكاديمي إلى جانب الاستفادة من المبادئ والنظريات في إيجاد معالجات جدارية.

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