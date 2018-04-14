اليوم.. معرضان فنيان بجاليري المشربية

يفتتح جاليري المشربية بالمهندسية، في السابعة مساء اليوم السبت، معرضين فنيين، لكل من المثال صلاح عبد الرحمن والفنان التشكيلي عبد الخالق حسين، ويستمر المعرض حتى يوم 24 أبريل الجاري.



ويُعد صلاح عبد الرحمن، أحد الفنانين القلائل الذين استلهموا العناصر الإسلامية في إنتاج أعمال نحتية، تعتمد على التأمل في المفردات الجمالية للزخارف الإسلامية، واستنباط أفكار جريئة.



بينما الفنان عبدالخالق حسين، استطاع استنباط القيم الجمالية في المخطوطات الإسلامية المصورة من خلال رؤية جديدة للتصميم في المعالجات الجدارية المعاصرة يمكنها أن تثري أساليب التعليم الأكاديمي إلى جانب الاستفادة من المبادئ والنظريات في إيجاد معالجات جدارية.