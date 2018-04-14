القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 07:56 ص

«الأرصاد»: طقس حار اليوم.. والقاهرة 34 درجة

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2127826

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، مائل للبرودة ليلا.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

أما عن حالة البحر المتوسط؛ فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 22 34
وسط الدلتا 21 33
الإسكندرية 16 31
بلطيم 17 30
مطروح 18 30
السلوم 21 34
سيوة 24 40
بورسعيد 19 26
دمياط 18 28
العريش 13 28
رفح 12 27
الإسماعيلية 18 33
السويس 20 33
رأس سدر 19 31
نخل 11 32
نويبع 21 32
طابا 18 31
كاترين 11 25
الطور 20 30
شرم الشيخ 21 32
الغردقة 21 33
مرسى علم 22 31
الفيوم 21 36
بنى سويف 21 37
المنيا 19 38
أسيوط 23 39
سوهاج 23 39
قنا 23 39
الأقصر 22 40
أسوان 24 42
أبوسمبل 21 40
الوادى الجديد 21 41
شلاتين 21 33
أبورماد 22 32
رأس حدربة 23 30
حلايب 24 30

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