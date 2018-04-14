القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 07:31 ص

روسيا: الدفاعات السورية وحدها من تصدت للهجوم الثلاثى

روسيا: الدفاعات السورية
وائل خورشيد
dostor.org/2127824

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنَّ الدفاعات الجوية السورية تصدت لجزء كبير من الصواريخ التي أطلقها العدوان الثلاثي بقيادة أمريكا على دمشق صباح، اليوم السبت، مشيرة إلى أنَّها استهدفتها قبل وصولها لأهدافها.

وقالت إنَّ مواقع عسكرية ومدنية في سوريا تعرضت لأكثر من 100 صاروخ مجنح وصاروخ «جو-أرض».

ولفتت الدفاع الروسية إلى أنَّ الدفاعات الجوية السورية التي تصدت للهجوم هي منظومات «إس-125» و«إس-200» و«بوك» و«كفادرات»، موضحة أنًّ الدفاعات الجوية الروسية لم تشارك في التصدي للهجوم.

وأوضحت أنَّه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر، وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات «بي-1 بي» من منطقة التنف.

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