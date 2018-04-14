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السبت 14/أبريل/2018 - 07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة
محمود جروين
dostor.org/2127822

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان التاسع عشر، الخاص بالعملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، لمكافحة الإرهاب، والتي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وجاء نص البيان كالتالي:

استكمالاً لمعركة الشرف والفداء على أرض سيناء الغالية يستمر مقاتلي أبطال القوات المسلحة والشرطة في تنفيذ المهام المخططة، وتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وضبط العناصر الهاربة، وإحكام السيطرة على مناطق العمليات بشمال ووسط سيناء وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية على النجاحات الآتية:

- مقتل 6 تكفيريين شديدي الخطورة أثناء استهداف القوات الجوية لأحد الأوكار التي تتحصن بها العناصر الإرهابية.

- القضاء على 9 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة، والقبض على 114 فردا آخرين من المشتبه بهم، منهم21 مطلوبين جنائيا بشمال ووسط سيناء.

- مقتل 12 عنصرا تكفيرييا أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بحوزتهم على 3 بنادق آلية، و2 مسدس وعبوة ناسفة معدة للتفجير ووسائل إعاشة، وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالإختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش.

- اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالعناصر التكفيرية مكون من ميدان رماية وميدان موانع ونفق ينتهى بقاعة محاضرات تحت الأرض، وعدد من الملاجئ بداخلهم كمية من الذخائر وأجهزة اتصال.

- تدمير والتحفظ على 15 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية.

- ضبط وتدمير 43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- تدمير 150 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر والوقود.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

- اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء. 

- وفى إطار الجهود المتواصلة من القوات البحرية لتأمين السواحل المصرية، قامت عناصر الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقبض على سفينة مشتبه بها بعد تنفيذ حق الزيارة والتفتيش عليها واقتحامها، وبتفتيشها عثر علي 1350 كيلو جرام من مخدر الهيروين الخام، والتي تكفي لصنع 14 طن من الهيروين المختلط.

- تنظيم أكثر من 585 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بواسطة التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود، بالتعاون مع عناصر الشرطة لفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

- كما نجحت عناصر حرس الحدود علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي من ضبط أحد خطوط إمداد العناصر التكفيرية عن طريق الغرب، حيث تمكنت من ضبط 831 بندقية آلية، وضغط هواء و1384 مسدس صوت، وأكثر من 80 ألف طلقة أنواع و2300 جهاز تليفون محمول و3450000 قرص مخدر، وكميات كبيرة من جوهر الحشيش والمستلزمات الطبية والعقاقير والأدوية و20 كجم من المشغولات الفضية، بالإضافة الى اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح شمال سيناء منهم نفق رئيسى بطول 1400 متر.

- ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة إحكام السيطرة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية بعزيمة وروح قتالية عالية لاستكمال رسالتهم السامية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم.

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