رسميًا.. أول رد سورى على العدوان الثلاثى الغاشم بقيادة أمريكا

أعرب مصدر رسمي في وزارة الخارجية، عن إدانة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات لـ«العدوان الثلاثي الغاشم الأمريكي البريطاني الفرنسي» ضد دمشق، معتبرًا أنَّه يشكل انتهاكا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويظهر مجددًا استهتار دول العدوان بالشرعية الدولية.



وقال المصدر حسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح اليوم السبت، إنَّ عدوان أنظمة الغطرسة والهيمنة الغربية جاء نتيجة الشعور بالإحباط لفشل المشروع التآمري على سوريا وردًا على اندحار أدواتهم من التنظيمات الإرهابية أمام تقدم الجيش العربي السوري.



وأشار المصدر إلى أنَّ توقيت العدوان الذي يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما يهدف أساسا إلى إعاقة عمل البعثة، واستباق نتائجها والضغط عليها في محاولة لعدم فضح أكاذيبهم وفبركاتهم.



وأكد المصدر أن سوريا تطالب المجتمع الدولي بإدانة حازمة لهذا العدوان الذي لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات في العالم، ويشكل تهديدًا للسلم والأمن الدولي برمته.



وشدد المصدر على أنَّ العدوان البربري الغاشم الذي قوبل بمعنويات عالية من الشعب السوري لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على عزيمته وإصراره، وقواته المسلحة الباسلة بالاستمرار في مطاردة فلول الإرهاب التكفيري، والدفاع عن سيادة سوريا ووحدتها أرضًا وشعبًا، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها كافة.