القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا

سوريا: أخلينا المناطق
وائل خورشيد
dostor.org/2127818

ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أنَّ الحياة طبيعية في دمشق وجميع ما تتناقله وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب حول انتشار الدبابات في شوارعها أكاذيب وتلفيق ولا أساس له من الصحة.

وأشارت «سانا» إلى أنَّ صواريخ الهجمات الثلاثية (الأمريكية والبريطانية والفرنسية) لم تحقق أهدافها المرسومة بفضل تصدي الدفاعات الجوية لها وتدميرها أو حرفها عن مسارها.

ووفقا للوكالة، فإن عددًا من صواريخ الهجمات استهدفت مركز البحوث في برزة ما أدى إلى تدمير مبنى يحتوي على مركز تعليم ومخابر علمية، وأسفرت عن أضرار مادية ولا توجد أضرار بشرية، مبينة أن الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا في حمص تم التصدي لها وحرفها عن مسارها وتسببت بجرح 3 مدنيين.

في سياق متصل، كشف مسئول سوري أنَّ قوات الجيش تلقت إنذارات مبكرًا من الجانب الروسي بالضربة العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء المواقع قبل الضربة.

وقد أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في وقت سابق، البدء في توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا فى أماكن محددة فى سوريا بزعم قيام الرئيس السورى بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق.

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