القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 06:19 ص

اليوم.. محاكمة زهير جرانة وأسرته فى «الكسب غير المشروع»

اليوم.. محاكمة زهير
مصطفى حربى - عادل عبدالعال
dostor.org/2127814

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، نظر تظلم وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهما من السفر والتصرف في الأموال.

كان قاضي التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وزوجته ميلان شوكت جلال الدين وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير وكل من استفاد منه في أمواله استفادت جدية إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون، ما أدى لتضخم ثروته.

وكشفت التحقيقات والتحريات عن حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.

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