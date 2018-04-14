اليوم.. محاكمة 17 متهمًا بالتجمهر أمام النادى الأهلى

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بقصر النيل، اليوم السبت، محاكمة 17 عضوًا برابطة "ألتراس أهلاوى"، فى واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادى الأهلى.



كانت النيابة قد أحالت 17 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوى" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، فى واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادى الأهلى.



وشملت الاتهامات التى بسببها أُحيل المتهمون لمحكمة جنح الطوارئ "استعراض القوة، التجمهر، سرقة للاسلكى ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء".



يُذكر أن رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى الأهلى بفرع الجزيرة لحضور مباراة لفريق الـ"هاند بول"، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4346 لسنة 2017 جنح قصر النيل.