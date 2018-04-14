القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
حوادث
السبت 14/أبريل/2018 - 07:58 ص

اليوم.. محاكمة 17 متهمًا بالتجمهر أمام النادى الأهلى

اليوم.. محاكمة 17
متابعات
dostor.org/2127813

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بقصر النيل، اليوم السبت، محاكمة 17 عضوًا برابطة "ألتراس أهلاوى"، فى واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادى الأهلى.

كانت النيابة قد أحالت 17 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوى" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، فى واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادى الأهلى.

وشملت الاتهامات التى بسببها أُحيل المتهمون لمحكمة جنح الطوارئ "استعراض القوة، التجمهر، سرقة للاسلكى ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء".

يُذكر أن رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى الأهلى بفرع الجزيرة لحضور مباراة لفريق الـ"هاند بول"، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4346 لسنة 2017 جنح قصر النيل.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ 5 أيام

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ اسبوع

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

الآن

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل «طالب أوليكس»

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا

أول رد روسى على الهجوم الثلاثى بقيادة أمريكا فى سوريا

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا

الأكثر قراءة

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

رسميًا.. أول رد سورى على العدوان الثلاثى الغاشم بقيادة أمريكا

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة «حفتر»

ألبومات الصور

مباراة الأهلى والداخلية فى كأس مصر

بدء احتفالية «يوم اليتيم» في جنوب سيناء (صور)

منظومة النظافة الجديدة في القاهرة.. أمل بـ«ثقافة جديدة» (صور)

عاجل.. استشهاد أول فلسطيني في «جمعة حرق العلم» (صور)

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

رسميًا.. أول رد سورى على العدوان الثلاثى الغاشم بقيادة أمريكا

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة «حفتر»

كشكول

وزير التعليم يكشف صحة تبرعه بفائض ميزانية التعليم لصندوق تحيا مصر

جامعة عين شمس تنظم الملتقي الرابع لماراثون الدراجات.. الأثنين القادم

جامعة عين شمس تنظم حملة "أنت أقوي من المخدرات".. الأحد

"دورها" مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان لتدوير المخلفات

مبادرة "وتد" تنظم تدريب تأهيلي لملتقي أكاديمية طيبة.. الأحد القادم

الأمصار

النظام السورى: العدوان لم يحقق أهدافه وتم التصدى له

لندن: ضربات في سوريا حققت نجاحا كبيرا

الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء إلى ضبط النفس بشأن سوريا

بريطانيا وفرنسا تعلن استهدافهما لترسانة الأسلحة الكيمائية في العدوان الثلاثي

حزب الله: هذه الهجمات انتتهاكاً للسيادة السورية وكرامة الشعب السوري

منوعات

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ألماس وذهب.. أحدث تقاليع الوجبات حول العالم

اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك