القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 06:10 ص

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بحرق حزب الغد

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
مصطفى حربى - عادل عبدالعال
dostor.org/2127810

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إعادة مُحاكمة المتهم إسلام حسن، في قضية «حرق حزب الغد».

ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير.

واحتجزوا 3 عاملين بالمكان وهم شريف حسن، وعبد الرحيم محمود، وسعيد محمد، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.

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