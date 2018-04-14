كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

شنت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، ضربات موجهة لسوريا صباح اليوم السبت، استغرقت نحو 50 دقيقة.



وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن الضربات استهدفت عددا من القواعد والمقرات العسكرية في العاصمة دمشق ومحيطها.



وذكر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن الضربات بدأت الساعة 2 صباحا بتوقيت لندن واستهدفت 3 مواقع مرتبطة ببرنامج النظام السوري للأسلحة الكيماوية.



وكشف مسؤول أمريكي عن أنواع الطائرات التي استخدمتها الدول الثلاث وهي "ميراج فرنسية وتورنادو بريطانية"، إلى جانب قاذفات بي-1 أمريكية.



وقال المسؤول إنَّه تم إطلاق ما بين 100 إلى 120 صاروخا على أهداف محددة داخل سويا.



ومن جانبها أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أنَّ الدفاع الجوي السوري أسقط عشرات الصورايخ.



وقد استهدف الهجوم مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها، ومنشأة عسكرية غرب حمص.