تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا

شنت الولايات المتحدة بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، ضربات موجهة لسوريا صباح اليوم السبت، استغرقت نحو 50 دقيقة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض عن عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا جارية في سوريا.



واستهدفت الضربات مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها، في وقت تردد دوي تفجيرات ضخمة في العاصمة، بحسب مصادر متعددة.



وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها.



وقال صحفيون موالون للنظام السوري إن بعض الضربات استهدفت مواقع لميليشيات حزب الله في سوريا.



وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أربع طائرات من طراز تورنادو شنت الهجوم باستخدام صواريخ ستورم شادو على منشأة عسكرية تقع على بعد 15 ميلا غربي حمص بعيدة عن أي تجمعات معروفة للمدنيين.