أول رد روسى على الهجوم الثلاثى بقيادة أمريكا فى سوريا

حمّل السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، مسؤولية الهجوم على مناطق فى سوريا.



وقال أنطونوف إنَّ بلاده حذرت من أن الهجوم على سوريا سيكون له عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أنّ الضربات حققت أسوأ المخاوف.



واعتبر أنَّ الهجوم إهانة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أمر «غير مقبول»، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون عواقب.



وشدد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة على أنَّ واشنطن لا تملك سببا أخلاقيا لضرب النظام السوري، خاصة وهي تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة الكيماوية.