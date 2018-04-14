انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، انتهاء الموجة الأولى من الضربات على الأهداف السورية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس: دمرنا كافة الأهداف التي تم تحديدها والهجمات انتهت.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، انتهاء الموجة الأولى من الضربات على الأهداف السورية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس: دمرنا كافة الأهداف التي تم تحديدها والهجمات انتهت.
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