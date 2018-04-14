ترامب يكشف الغرض الحقيقى وراء الهجوم على دمشق

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم السبت، أنَّ الغرض من العملية العسكرية التي يتم تنفيذها في سوريا هو ردع إنتاج الأسلحة الكيميائية ونشرها واستخدامها.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البيت الأبيض: «منذ فترة وجيزة أمرت القوات المسلحة الأمريكية بإطلاق ضربات دقيقة على أهداف مرتبطة بقدرات الدكتاتور السوري بشار الأسد».



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة على استعداد للاستمرار فى هذا الرد حتى يتوقف النظام السوري عن استخدامه للأسلحة الكيميائية المحظورة.