سماع دوى انفجارات فى العاصمة السورية دمشق

أفادت «سكاى نيوز» فى نبأ عاجل، بسماع دوى انفجارات فى العاصمة السورية دمشق.





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن منذ قليل، قراره بضرب أهداف في سوريا، وذلك بعد أسبوع من المشاورات المكثفة.وكشف ترامب عن عملية عسكرية جارية في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا في كلمة أمام الصحفيين في البيت الأبيضونقلت «رويترز»، أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الموجود في ليما لحضور اجتماع قمة الأمريكتين غير برنامجه الليلة وعاد إلى فندقه، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ردها على هجوم كيماوي في سوريا.وكان من المفترض أن يحضر بنس مأدبة افتتاح القمة ولكنه غادر فجأة.