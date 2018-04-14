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السبت 14/أبريل/2018 - 03:14 ص

سماع دوى انفجارات فى العاصمة السورية دمشق

تعبيرية
تعبيرية
وائل خورشيد
dostor.org/2127779

أفادت «سكاى نيوز» فى نبأ عاجل، بسماع دوى انفجارات فى العاصمة السورية دمشق.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن منذ قليل، قراره بضرب أهداف في سوريا، وذلك بعد أسبوع من المشاورات المكثفة.

وكشف ترامب عن عملية عسكرية جارية في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا في كلمة أمام الصحفيين في البيت الأبيض

ونقلت «رويترز»، أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الموجود في ليما لحضور اجتماع قمة الأمريكتين غير برنامجه الليلة وعاد إلى فندقه، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ردها على هجوم كيماوي في سوريا.

وكان من المفترض أن يحضر بنس مأدبة افتتاح القمة ولكنه غادر فجأة.

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