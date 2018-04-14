قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، في عددها 15 مكرر، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، اعتبارًا من الساعة الواحدة من اليوم السبت، الموافق 14 أبريل، لمدة 3 أشهر جديدة.



وتضمنت المادة الثانية، المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن، بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.



وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.