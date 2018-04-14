تقارير عالمية تكشف حقيقة ارتباط جنيفر أنيستون بويل أرنيت

أوضحت التقارير العالمية حقيقة ارتباط النجمة العالمية جنيفر أنيستون بالممثل ويل أرنيت، حيث أكدت أن ما تداول عن علاقتهما مجرد شائعة، وأنهما أصدقاء مقربين فقط.



وظهرت «أنيستون» على ما يرام، مؤخرا بعد انفصالها عن زوجها جاستين ثيرو، حيث شوهدت وهى تغادر صالون بيفرلى هيلز بلوك جديد بعدما أضافت بعض الخصلات الشقراء لشعرها، وجى البالغة من العمر 49 عاما كانت بدون مكياج وترتدي نظارة بينما كانت تتجه إلى سيارتها الرياضية متعددة الأغراض برفقة حارسها الشخصي.



وكانت تقارير جديدة أكدت أيضًا أن النجمتين جينيفر أنيستون وأنجلينا جولى تصالحا، فى جلسة تمت خلال حفل عيد ميلاد ريس ويذرسبون الذى أقيم الشهر الماضي، وذلك بعد الخلاف الذي نشب عندما دخلت جولى في علاقة مع براد بيت وهو متزوج جينيفر أنيستون، وهذا ما أنهى علاقتها بالطلاق، ومن هنا بدأت علاقة بيت بأنجلينا ثم تزوجا، وانفصلا فى النهاية.