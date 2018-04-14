سقوط «خوخا» بحوزته مخدرات فى عين شمس

ألقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، برئاسة المقدم محمد السيسى رئيس مباحث القسم، القبض علي عاطل بحوزته مخدرات.



وتبين أنه أثناء مرور الرائد خالد صلاح معاون مباحث القسم، لضبط الخارجين عن القانون اشتبه في المدعو «صابر.ك» 24 سنة عاطل وشهرته «خوخا» مقيم بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 200 جرام استروكس، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته أمام العقيد أيمن صلاح مفتش المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.