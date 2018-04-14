5 خطوات للتخلص من رائحة الدخان فى المنزل

إن التخلص من رائحة الدخان ليس بالأمر السهل، خاصة إذا كان لديك أطفال صغار، وبالطبع فإن تلك الرائحة ستؤذيهم بشكل كبير وستلتصق بملابسهم.



ويقدم موقع mirror طرق فعالة للتخلص من رائحة الدخان فى المنزل:-

-استخدام دقيق الخبز ووضعه على الأثاث وتركها طوال الليل، حيث تستطيع أن تمتص رائحة الدخان.

- يمكنك استخدام الأمونيا الممزوجة بالماء على الجدران والسقوف - وهي أجزاء من المنزل غالبًا ما يتم تجاهلها عندما يتعلق الأمر بإزالة الرائحة.

- تضطر إلى إعادة طلاء الجدران والأسقف، حيث سيغطى الطلاء الجديد الطلاء القديم، وبالتالى سيمتص رائحة الدخان.

- قد لا يكون هذا الشيء الأكثر روعة في خزانة الملابس الخاصة بك، ولكن يمكن استخدام الخل بفعالية على الملابس.

-وضع أطباق من الفحم حول غرفتك أو داخل سيارتك وتركها لبضعة أيام، لأن الفحم يعتبر منتجا مفيدا لأنه يمتص رائحة الدخان بشكل كامل وفعال.