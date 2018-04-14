كارينا كابور تستضيف طفلها «تيمور» فى فيلمها الجديد

تصور الفنانة الهندية كارينا كابور مشاهدها الأخيرة ضمن أحداث فيلمها الجديد «Veerey Di Wedding»، والمقرر الانتهاء منه بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويحل ابن نجمة بوليوود كارينا كابور «تيمور» كضيف شرف في الفيلم، حسبما ذكرت بعض الصحف العالمية.



وتستعد الشركة المنتجة «Veere Di Wedding» لإطلاق الفيلم في جميع أنحاء البلاد في الأول من شهر يونيو المُقبل، مع ظهور أغنية ترويجية خاصة سيتم إطلاقها قريبًا.



يُذكر أن البرومو الدعائي للفيلم سيتم إطلاقه في 19 أبريل 2018، فيلم «فير دي ويدينج» من بطولة سونام كابور مع كارينا كابور، إلى جانب شيخا تالسانيا وسوارا بهسكار، ومن إخراج شاشانكا جوش، ويدور حول قصة أربع فتيات يغير حفل زفاف حياتهن.