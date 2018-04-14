اليوم.. استكمال مرافعة دفاع المتهمين فى «فض رابعة»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، لمرافعة دفاع محمد بديع مرشد الإخوان و738 من عناصر وقيادات الجماعة المتهمين فى قضية «فض اعتصام رابعة».



وتضم قائمة المتهمين فى القضية من قيادات الإخوان، محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان، الذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.