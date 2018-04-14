«انفوجراف».. أبرز المعلومات عن منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عددًا من المعلومات عن منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة "G2G"، التي تهدف إلى نقل البيانات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية المختلفة.



وتعد المنظومة أحد المشروعات القومية على مستوى الجمهورية وتهدف إلى نقل البيانات بين الجهات الحكومية بغرض دقة وسرعة تقديم الخدمة للمواطن.



وتشير الوزارة عبر "انفوجراف" إلى أهم المعلومات المتعلقة بالمنظومة، والتي من بينها أنه تم الانتهاء من بناء وحدة الاتصال المركزية الجديدة لتبادل البيانات "e-Bus"، إضافة إلى تطوير وربط وتشغيل عشر خدمات على منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة بصورة مؤمنة.



كما تتضمن تلك المعلومات، أنه تم تشغيل خدمة التأمينات الإجتماعية علي منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، وكذلك إصدار القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.