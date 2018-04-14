وفد مارسيليا يستكمل زياراته بالقاهرة اليوم

يستكمل، اليوم السبت، وفد أكاديمية العلوم والفنون والآداب الفرنسية بمدينة مارسيليا المكون من ثلاثين كاتب زياراته إلى القاهرة، بعد انقضاء زياراتة بمدينة الإسكندرية.





وتأتي هذه الزيارة بتعاون بين محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وعلي المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، والقنصلية والسفارة الفرنسية؛ لتوطيد التعاون بين الإسكندرية ومارسيليا اللذان يتشابهان إلى حد كبير بكونهما كل منهم يطلان على ساحل البحر المتوسط، مما سيجعل هناك تبادل سواء تجاري أو سياحي، كما أن مارسيليا تتشابة فى طابعها وشخصيتها مع المدينة السكندرية، ولهذا تم وضع بداية للتعاون بين البلدين.



ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة هرم سقارة المدرج وزيارة المصري، وخان الخليلي، مختتمًا بزيارة مناطق القاهرة القديمة الإسلامية.