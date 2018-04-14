غدًا.. مجلس الشباب المصرى ينظم احتفالية «يوم اليتيم» بالغربية

قرر مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع المجلس الاستشارى بالغربية، تنظيم احتفالية ليوم اليتيم بعنوان "مبادرة أمان "، غدا الأحد في الرابعة عصرًا بقاعة المؤتمرات بمبنى محافظة الغربية.



وتأتى الاحتفالية برئاسة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بالتنسيق مع المحاسب، أحمد عبدالمنعم، عضو الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب بالغربية.



وسيتم توزيع 50 شهادة أمان فى الاحتفالية على أمهات الأيتام بمحافظة الغربية، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء أحمد مهران، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، والنائبة غادة عجمى، واللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد صلاح أحمد حسن المستشار العسكرى، والدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصرى، وأعضاء المجلس الاستشاري للشباب، والشخصيات العامة بمحافظة الغربية.



وكانت "مبادرة آمان" قامت خلال مارس الماضى بتوزيع 500 شهادة أمان بالمجان على الأمهات المثاليات والشهداء في نطاق محافظة الغربية، داخل قاعة مؤتمرات جامعة طنطا، وذلك بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال في طنطا وبنك مصر.