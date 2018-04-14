فى ذكرى ميلاده.. أبرز المواقف السياسية للملك فيصل آل سعود مع مصر

يصادف اليوم السبت الموافق 14 أبريل، ذكرى ميلاد الملك فيصل آل سعود، حيث ولد فى 14 أبريل عام 1906 في مدينة الرياض، وهو والابن الثالث من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفة بنت عبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ وملك المملكة العربية السعودية الثالث.



وقد تولى حكم السعودية عام 1964م وكانت فترة حرجة في تاريخ الدول العربية، حيث كان هناك العديد من الحروب مع دولة الكيان الصهيوني، وبالرغم من بعض الخلافاته التي كانت بينه وبين الزعيم المصري جمال عبدالناصر؛ إلا أنه له العديد من المواقف السياسية النبيلة مع مصر.



وترصد "الدستو"ر عبر السطور التالية أبرز هذه المواقف:



_عقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم على أثر تداعيات حرب عام 1967 م بشكل عاجل.



_تعهد بمعونات مالية بشكل سنوي، حتى تزول آثار الحرب ويتم بناء ما تم تدميره أثناء الحرب.



_تعهد مع عدة دول عربية بقطع البترول عن إسرائيل أثناء حرب أكتوبر.



_ له جهود كبيرة في حل الخلافات بين مصر والسعودية حول القضية اليمنية آنذاك.



_أيد موقف مصر في عدم الاعتراف بدولة إسرائيل.



_ ساعد مصر في محاولة حل القضية الفلسطينية، وشارك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963 على منبر الأمم المتحدة، حيث ذكر إن الشيء الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية هو القضية الفلسطينية منذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين.



_ استدعى السفير الأمريكي في المملكة وأبلغه رسائل للرئيس "نيكسون" مفادها إذا استمرت الولايات المتحدة في مساندة إسرائيل، فإن مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية سوف تتعرض لإعادة النظر، وأن السعودية سوف تخفض إنتاجها بنسبة 10% وليس فقط 5% كما قرر وزراء البترول العرب.



_هدد بقطع تصدير البترول عن جميع الدول الداعمة لإسرائيل ضد مصر في حرب أكتوبر.