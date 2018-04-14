كيف يحتفل العزاب فى كوريا الجنوبية بـ«اليوم الأسود»؟

تحتفل كوريا الجنوبية اليوم بعيد العزاب، وهو يوم قرر الشعب الكوري فيه أن يجعل هذا اليوم تذكير، لغير المرتبطين، بأن يتخذوا خطوة الارتباط، وقد انقسم الشعب إلى نصفين، نصف يحث العزاب على الارتباط، ونصف يحثهم على الاستمرار في العزوبية لما لها من فوائد.



ويعتبر هذا العيد في كوريا من الأعياد الأساسية والرسمية الهامة، وهو مرتبط باللون الأسود، حيث يرتدي جميع العزاب في هذا اليوم الملابس السوداء، ويتجمعون للاحتفال بحريتهم، وتبدأ فاعليات اليوم بتناول وجبة كورية شهيرة تُسمى "جاجانجميون"، وهي شعرية كورية ممزوجة بصوص الفاصوليا السوداء للتماشى مع اليوم، ثم يشربون نوع من أنواع القهوة يتميز بالسواد، والكثير من المطاعم هناك تقدم هذه الوجبة مجانًا لغير المرتبطين رأفة بحالهم.



ويأتي هذا اليوم في كوريا بعد شهرين من اليوم الأبيض وهو يوم "الفلانتاين"، وقد جاءت فكرة هذا العيد كي يتجمع غير المرتبطين في الأماكن العامة ربما يعوض كل واحد منهم وحدته بأصدقاء جدد، أو يقابل حب حياته.



وهناك تقليد آخر وهو شئ يشبه المحاضرات للتأهيل النفسي لغير المرتبطين، حيث يحاضرهم أشخاص في أماكن عامة كي يصبروا على وحدتهم وعزوبيتهم، بتذكيرهم بفوائد العزوبية، مثل توفير الوقت لفعل العديد من الأشياء المفيدة، مثل ممارسة الرياضة أو التفوق في العمل، والخروج مع الأصدقاء، أيضًا اتخاذ القرارات بمفردك دون انتظار رأي أحد، وتوفير الأموال وسهولة ادخارها.



العديد من العزاب الكوريون يخرجون من هذا العيد وقد تغيرت حالتهم الاجتماعية من عازب إلى مرتبط وهو أحد أهم أهداف هذا العيد هناك، بالإضافة إلى أن شهر مايو اللاحق لشهر العيد يشهد العديد من حفلات الخطوبة أو الزواج هناك، حسب قدرات الأنثى وسرعتها في الإيقاع برجل وتوريطه في الدخول إلى القفص الذهبي.