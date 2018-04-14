القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 06:36 ص

«التنظيم والإدارة»: إلزام الجهات الحكومية بصرف أجر مضاعف للعاملين أيام الأعياد

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
dostor.org/2127672

أصدرت الإدارة العامة للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بإلزام الجهات الحكومية بمنح الموظفين أجر مضاعف عوضًا عن تشغيلهم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما عدا العطلات الأسبوعية.

جاء ذلك ردًا على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات رقم "462" بشأن عدم إلتزام العديد من الجهات بمنح العاملين أجر مضاعف عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة تشغيلهم.

وأكد الجهاز أن مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات جاءت متفقة وصحيح قانون الخدمة المدنية وواجبة التنفيذ، لافتًا إلى أن المادة 47 من القانون قد نصت على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مماثلًا أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

وأوضح الجهاز أنه بذلك فإن قانون الخدمة المدنية حدد أيام العطلات التي يستحق العامل فيها أجر مضاعف على سبيل الحصر دون العطلات الأسبوعية والتي لا يتقاضي عنها الموظف أجرًا مضاعفًا في حالة تشغيله، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2016؛ نظرًا لأنه صدر مستندًا للقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي تم إيقاف العمل به وإلغاؤه بالقانون رقم 81 المعروف بقانون الخدمة المدنية.

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