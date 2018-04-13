سقوط هارب من السجن المؤبد بمحطة سكك حديد الجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، والقوة المرافقة من ضبط المدعو "و.ط.م" سن 40 صياد، أثناء تواجده على رصيف المحطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 أقراص من عقار الترامادول المخدر.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضية جنايات مركز شرطة ببا "مخدرات" كلي مستأنف غيابي بالسجن المؤبد 25 سنة.



تحرر المحضر اللازم أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، وأرسل بالمحكوم عليه والمضبوطات لقسم شرطة الجيزة لاستكمال الإجراءات القانونية.