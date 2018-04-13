ريهام عبد الغفور عن سرقة حجرة الملك فاروق: «أنا مش مثقفة»

أبدت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن تعجبها فور سماعها خبر سرقة غرفة نوم الملك فاروق، وعرضها للبيع بأحد المواقع الأجنبية.



وقالت "ريهام" خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسرى ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع عبر فضائية "ON E": "حاجة غريبة أن أوضة نوم تختفى، أنا صريحة، أنا مش مثقفة أو مش مطلعة، ويمكن لما أصبح عندى فيسبوك بقيت أعرف معلومات".



وأضافت أنه وللأسف لا يحافظ بعض المصريين على آثارهم ولا يقدرون قيمتها، وتابعت: "أنا مع فكرة أننا فى مصر يعنى مش تعميم بس للأسف مش بنحافظ على حاجتنا، ومش بنقدر قيمتها.. متعودناش نهتم".