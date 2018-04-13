فى ذكرى «تيتانيك».. أشهر السفن الغارقة بالعالم

في مثل هذا اليوم الرابع عشر من أبريل عام 1912م، استقظ العالم على كارثة خلقت أسطورة، وهي اصطدام سفينة من أكبر السفن الإنجليزية وهي «تيتانيك» بجبل جليدي، وذلك في رحلتها الأولى من ساوثامبتون إلى نيويورك، وهو ما نتج عنه مقتل 1517 شخصًا من ركاب السفينة، وتم إنقاذ 706، وهو العدد الذي احتوته قوارب النجاة، وكانت الحادثة من أكبر حوادث الغرق وأشهرها.



وترصد «الدستور» فيما يلي أشهر حوادث غرق السفن في العالم:



_ «ذا فازا» السويد

وكانت السفينة من أكبر سفن الجيش السويدي، وهي الرئيسية في القوات البحرية السويدية، وفي عام 1628 كانت متجهة إلى بولندا في الحرب، ولكنها غرقت في المرحلة الأولى من رحلتها لستوكهولم، وتم اكتشاف المكان الذي استقرت فيه بعد الغرق في عام 1960 م، وتم انتشالها ونقلها إلى متحف كبير في السويد عام 1961م.



- «ماري روز» المملكة المتحدة

وكانت ماري روز من أقوى السفن الحربية في عهد الملك هنري الثامن، وبدأت عملها عام 1511م، وخدمت هذه السفينة في الكثير من الحروب، وكانت أسطورة حربية بكل المقاييس من حيث تزويدها بالسلاح، وبناءها المتقن، لكن القوات الفرنسية حطمت هذه الأسطورة عام 1545م، بعد غزو جزيرة وايت وتم العثور عليها بعد قرابة الخمسمائة عام من غرقها، وتم انتشالها عام 1982 ضمن واحدة من أكثر مشاريع الآثار تكلفة على الإطلاق.



- «يو إس إس أريزونا» هاواى

وبدأت هذه السفينة عملها عام 1915، وتم بناؤها خصيصا للبحرية الأمريكية وتم طلبها لتخدم في هاواي عام 1940 للمساعدة في إحباط للتهديدات العسكرية من قبل اليبانيين، وخلال الهجوم على بيرل هاربور في 7 ديسمبر 1941 تم تفجيرها وغرقت بالكامل، وأسفر غرقها عن مقتل 1177 من الضباط والطاقم الذي كان على متنها.



- «بسمارك» بالقرب من فرنسا

بسمارك كانت أسطورة البحرية الفرنسية، وذلك جعلها مستهدفة من قبل الإنجليز أثناء حربهم مع فرنسا، وبدأت هذه المدرعة البحرية عملها في عام 1940 م، وبعد ثمانية أشهر من عملها تم تدميرها، جراء القصف الهائل للسفن الحربية البريطانية عليها، وكان على متنها قرابة الألفي شخص، فقدوا جميعًا ولم ينجو أحد منهم، وغرقت في المحيط الأطلسي، وتم اكتشاف مكانها عام 1989م.