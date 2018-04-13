«الهجوم الكبير» يتأخر.. كيف منع «ماتيس» ضرب سوريا أمس؟

قال البيت الأبيض ومسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب مستشاريه العسكريين بالموافقة على توجيه ضربة انتقامية أكثر شراسة في سوريا، بعد الهجوم الكميائي الذي تعرضت له بلدة دوما، حسبما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، منذ قليل.



وأكد مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب، خلال اجتماعاته مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ضغط من أجل شن هجوم، ليس ضد النظام السوري برئاسة بشار الأسد فقط، ولكن جعل رعاياه الروس والإيرانيين يدفعون الثمن



وأضاف المسؤول أن ماتيس حث على الحذر من افتقار الإدارة إلى استراتيجية واسعة في سوريا ومن أن الضربات العسكرية يمكن أن تؤدي إلى صدام خطير مع روسيا وإيران، بينما طالب جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومي بهجوم مدمر يشمل البنية التحتية لنظام الأسد وليس هجوما على مطار يمكن للنظام إعادة تشغيله كما حصل عام 2017.



وأوضح أن الرئيس الأمريكي طالب المستشارين العسكريين برفع سقف الخيارات بشأن سوريا، بأن تشمل معاقبة سوريا وإيران، مشيرا إلى عدم رضائه عن الخيارات التي قدموها.



وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن ماتيس ألغى هجوما كان مخططا ليلة الخميس خشية التصعيد مع روسيا، مؤكدًا أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» كانت لديها فرصتان خلال اليومين الماضيين لضرب سوريا لكن وزير الدفاع منع الضربات.



وقال مسؤول كبير آخر إن ترامب ومساعديه استقروا إلى حد كبير على وجهة نظر حول الاستراتيجية التي ينبغي اتخاذها، وأكدوا استمرار العمل بشأن التوقيت والتنسيق مع الحلفاء الذين يعتزمون المشاركة، مشيرًا إلى أن نفي روسيا لضلوع نظام الأسد في الهجوم الكميائي على دوما أغضب الرئيس الأمريكي بشدة.



واشتدت حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الهجوم الكيميائي الأخير في سوريا، إذ هددت واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك القوات الإيرانية، وأعلنت بريطانيا دعمها ذلك، بينما حذرت روسيا من توجيه أي ضربات عسكرية لدمشق.

