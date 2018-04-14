نائب وزير الصحة: الحكومة تسعى بشتى الطرق لمناهضة ختان الإناث

أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن نسب انتشار ختان الإناث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014.



وأضاف "توفيق"، في تصريح لـ"الدستور"، أن جريمة الختان مازالت تُمارس بالرغم من وعي المجتمع بخطورة تلك الجريمة، لافتًا إلى إنه تم تخصيص مناهج لطلاب كليات الطب عن مناهضة ختان الإناث وتجريمه، وسيتم تعميم منشور على جميع القطاعات الصحية يحذر من جريمة ختان الإناث وتحديد شكل العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم.



وأوضح أن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذه الظاهرة والذى ظهر من خلال تغليظ القوانين.