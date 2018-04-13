بعد اتهامه بتسريب المعلومات.. من هو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية «جيمس كومى»؟

دائما ما يخلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأزمات لتأتي أخرها اتهامه لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف. بي. آي" جيمس كومي، الذي أقاله في مايو 2017، بتسريب معلومات سرية، داعيًا إلى ملاحقته قضائيًا، وذلك من خلال تغريدة له على حسابه على "تويتر"، حيث قال إن جيمس كومي، هو من قام بتسريب معلومات سرية، بالإضافة إلى أنه كذب على الكونجرس بعد حلف القسم.



وفي إطار الحديث عن اتهام "ترامب" له، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.



1- جيمس كومي يُعد واحدًا من أبرز السياسيين في أمريكا.



2- بدأ "كومي" حياته المهنية محاميًا.



3- في عام 2003 أصبح نائبًا لوزير العدل.



4- عمل "كومي" في مكتب الإدعاء لفترة كبيرة، قبل التوجه إلى العمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية.



5- اختاره الرئيس السابق باراك أوباما مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في 2013.



6- أثار "كومي" الجدل بعد فتحه ملف الرسائل الإلكتروني المرشحة هيلاري كلينتون قبيل الانتخابات الرئاسية.



7- يرى الديمقراطيون أن قرار "كومي" أسهم في خسارة كلينتون في الانتخابات الرئاسية.



8- كان "كومي" يترأس واحدًا من عدة تحقيقات حول الدور المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية حين أقيل من منصبه.



9- خلال عام 2003 ترأس الإدعاء في قضية مارثا ستيورات سيدة الأعمال الشهيرة والمذيعة المعروفة التي ضللت المحققين في قضية بيع أسهم، كما تولى القضية التي نالت تغطية إعلامية كبيرة واتهم فيها المصرفي والمستثمر الأميركي في وول ستريت فرانك كواترون بالتلاعب بأموال المستثمرين واستغلالهم.



10- تعرض "كومي" للأضواء أكثر عندما كشف عن مواجهة بينه وبين مسؤولين كبار في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وقد ذهب مستشار بوش "ألبيرتو غونزاليس" ورئيس الأركان أندرو كارد بهدف الضغط عليه.