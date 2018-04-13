القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:26 ص

البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
03:17 ص

مؤتمر صحفى للبنتاجون بعد قليل لعرض سير الهجوم على دمشق
تقارير ومتابعات
الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:30 م

بعد اتهامه بتسريب المعلومات.. من هو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية «جيمس كومى»؟

جيمس كومى
جيمس كومى
دعاء راجح
dostor.org/2127663

دائما ما يخلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأزمات لتأتي أخرها اتهامه لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف. بي. آي" جيمس كومي، الذي أقاله في مايو 2017، بتسريب معلومات سرية، داعيًا إلى ملاحقته قضائيًا، وذلك من خلال تغريدة له على حسابه على "تويتر"، حيث قال إن جيمس كومي، هو من قام بتسريب معلومات سرية، بالإضافة إلى أنه كذب على الكونجرس بعد حلف القسم.

وفي إطار الحديث عن اتهام "ترامب" له، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.

1- جيمس كومي يُعد واحدًا من أبرز السياسيين في أمريكا.

2- بدأ "كومي" حياته المهنية محاميًا.

3- في عام 2003 أصبح نائبًا لوزير العدل.

4- عمل "كومي" في مكتب الإدعاء لفترة كبيرة، قبل التوجه إلى العمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية.

5- اختاره الرئيس السابق باراك أوباما مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في 2013.

6- أثار "كومي" الجدل بعد فتحه ملف الرسائل الإلكتروني المرشحة هيلاري كلينتون قبيل الانتخابات الرئاسية.

7- يرى الديمقراطيون أن قرار "كومي" أسهم في خسارة كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

8- كان "كومي" يترأس واحدًا من عدة تحقيقات حول الدور المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية حين أقيل من منصبه.

9- خلال عام 2003 ترأس الإدعاء في قضية مارثا ستيورات سيدة الأعمال الشهيرة والمذيعة المعروفة التي ضللت المحققين في قضية بيع أسهم، كما تولى القضية التي نالت تغطية إعلامية كبيرة واتهم فيها المصرفي والمستثمر الأميركي في وول ستريت فرانك كواترون بالتلاعب بأموال المستثمرين واستغلالهم.

10- تعرض "كومي" للأضواء أكثر عندما كشف عن مواجهة بينه وبين مسؤولين كبار في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وقد ذهب مستشار بوش "ألبيرتو غونزاليس" ورئيس الأركان أندرو كارد بهدف الضغط عليه.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ أقل من شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهر

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهر

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ أقل من شهر

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

الآن

أول رد روسى على الهجوم الثلاثى بقيادة أمريكا فى سوريا

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا

الطائرات التى هاجمت سوريا انطلقت من قطر

رئيس الأركان الأمريكى يكشف الأهداف المحدد الهجوم عليها فى دمشق

الأكثر قراءة

البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة «حفتر»

شاهد| اللقطات الأولى من الهجوم الثلاثى بقيادة أمريكا على دمشق

ألبومات الصور

مباراة الأهلى والداخلية فى كأس مصر

بدء احتفالية «يوم اليتيم» في جنوب سيناء (صور)

منظومة النظافة الجديدة في القاهرة.. أمل بـ«ثقافة جديدة» (صور)

عاجل.. استشهاد أول فلسطيني في «جمعة حرق العلم» (صور)

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

مصطفى بكري يكشف حقيقة وفاة «حفتر»

شاهد| اللقطات الأولى من الهجوم الثلاثى بقيادة أمريكا على دمشق

كشكول

وزير التعليم يكشف صحة تبرعه بفائض ميزانية التعليم لصندوق تحيا مصر

جامعة عين شمس تنظم الملتقي الرابع لماراثون الدراجات.. الأثنين القادم

جامعة عين شمس تنظم حملة "أنت أقوي من المخدرات".. الأحد

"دورها" مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان لتدوير المخلفات

مبادرة "وتد" تنظم تدريب تأهيلي لملتقي أكاديمية طيبة.. الأحد القادم

الأمصار

وسائل إعلام: الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق على الحدود الشرقية مع سوريا تزامنا مع الهجوم الأمريكي

ترقب حذر بأسرائيل تحسبا لأي رد فعل نتيجة الهجوم الأمريكي على سوريا

خبراء عسكريون: روسيا تجنبت الضرب الأمريكي وستكتفي برفع الأمر لمجلس الأمن

إسرائيل: الأسد قتل المدنيين وسمح لإيران بالتدخل في سوريا

الضربات الأمريكية شملت مابين ١٠٠إلى ١٢٠ صاروخا

منوعات

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ألماس وذهب.. أحدث تقاليع الوجبات حول العالم

اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك