القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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تقارير ومتابعات
السبت 14/أبريل/2018 - 06:33 ص

بعيد ميلادها.. محطات فى حياة النائبة الكويتية صفاء الهاشمى

بعيد ميلادها.. محطات
إسلام أبو المجد
dostor.org/2127661

يصادف اليوم السبت الموافق 14 أبريل، عيد ميلاد النائبة الكويتية صفاء الهاشمي، والتي تعد من أبرز النساء في دولة الكويت في العمل السياسي، فكانت المرأة الكويتية الوحيدة في مجلس النواب لعددة سنوات، وطالبت بالعديد من حقوق النساء وتعتبر رائدة في مجال العمل السياسي.

وترصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة صفاء الهاشمي:

- ولدت في 14 أبريل 1964، وتعمل أكاديمية في جامعة الكويت ونائبة في مجلس الأمة الكويتي وسيدة أعمال، قد توفي والدها وهي في سن الثانية من عمرها، وتزوجت في سن صغير وأنجبت ثلاثةً من الأبناء الذكور.

- حاصلة على ليسانس آداب لغة إنجليزية من جامعة الكويت ودبلوم عالي إدارة تنفيذية من جامعة هارفارد، وحاصلة أيضًأ على دبلوم عالي في التنمية البشرية من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- شغلت منصب رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا لشركة "Advantage"، للاستشارات الإدارية والاقتصادية.

- أثارت الجدل في الأوساط الكويتية، بعد أن قدمت مشروع قانون في عام 2014، لإلغاء الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لقانون الجنسية الكويتية، وهي التي تشترط أن يكون طالب الجنسية الكويتية مسلمًا، ولاقت هجومًا واسعًا من العديد من الأوساط الدينية؛ لاسيما وأن الكويت تعتبر مجتمعًا محافظًا، ورشحت نفسها لمجلس الأمة الكويتي أربع مرات، وهي المرأة الوحيدة في مجلس الأمة الكويتي.

- طالبت عضو مجلس النواب الكويتي، بتحرر المرأة من كافة القيود التي تفرضها بعض المجتمعات العربية، وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية عن حقوق النساء في الوطن العربي.

- انتقدت إعلانات حملة «حجابي تحلو به حياتي» التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، وعبرت عن رفضها للحملة، مشيرة إلى أن الكويت "دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية ولا تقبل مثل هذه الإعلانات".

- طالبت "هاشم" الوافدين بدفع رسوم حتى على الطرق التي يمشون عليها وأثارت العديد من تصريحاتها هجومًا واسعًا من كل طوائف المجتمع الكويتي.

- طالبت بوقف التعيينات العشوائية من غير العمالة الماهرة، والبحث عن تعيين العمالة الماهرة فقط وبرواتب أعلى، حتى يصبح القطاع الخاص جاذبًا للكويتيين.

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