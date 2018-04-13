ورشة للمخرج سمير سيف على هامش مهرجان الإسماعيلية

أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية، ورشة عن صناعة السينما للمخرج سمير سيف وحضرها كل من المدير الفني للمهرجان أندور محسن، والدكتورة ماريا مور رئيسة قسم الإعلام بالجامعة الألمانية بمصر.



وناقش أعضاء الورشة عدة نقاط مع الحاضرين عن كيفية تحسين جودة الأفلام القصيرة ورفع كفائتها وأسباب انخفاض أداء المشاركين وطرق تحسينها وصناع الأفلام بشكل عام.



وطرحت الدكتورة ماريا، بعض الأساليب التي تتعامل بها مع الطلبة في الجزء الخاص بصناعة الأفلام، وأوضح سمير سيف أن لُب صناعة الأفلام هو كيفية صياغتها.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي، بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم، والفريق مهاب مميش، ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.



المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.