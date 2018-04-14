الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

أعلن الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، عن شن حملات تفتيش موسعة على العيادات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظات خلال الأسبوع الجارى للتأكد من عدم إجراء عمليات ختان الإناث فى جميع المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة، ورصد أى شبهات مخالفة قد تحدث.



ونفى محروس فى تصريح لـ«الدستور»، انتشار إجراء عمليات ختان الإناث فى المراكز والعيادات الخاصة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى حالات مرصودة خلال العام الحالى، كما أنه لم يتم رصد سوى حالات محدودة جدًا خلال العام الماضى.



وأوضح أنه عند ضبط عيادات متلبسة بإجراء عمليات ختان الإناث خلال حملات التفتيش أو من خلال شكاوى المواطنين، يتم إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر، والقبض على الطبيب وصاحب العيادة وحبسهما.



وأكد محروس أنه تم غلق مجمع عيادات تبارك للأطفال وحديثى الولادة والطوارئ بالجيزة بعد أن دعى من خلاله أحد الأطباء لإجراء عمليات ختان للإناث بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه تم إغلاق المجمع منذ 4 أيام وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية وتأديبية ضد الطبيب.